В Москве решили привить детям любовь к деньгам

В Москве 22 апреля пройдет семейный финансовый фестиваль «PRO деньги» для детей от шести лет и их родителей, сообщается в совместном пресс-релизе Минфина и Минпромторга, при поддержке которых проводится мероприятие. Участникам расскажут об истории денег и научат управлять личным и семейным бюджетами. Также дети получат игровой стартовый капитал, который впоследствии можно будет потратить на конкретные покупки.

Фестивальное пространство будет организовано в виде «дома», где в каждой из комнат проходят игры, связанные с финансами: в «Прихожей» расположится выставка, рассказывающая об истории денег и страхования, в «Библиотеке» будут проводиться тренинги по управлению личными финансами, в ходе которых родителям расскажут о том, как говорить с детьми о деньгах и возможностях их заработать. В «Мастерской» пройдут мастер-классы, в рамках которых дети создадут свой собственный продукт, а во «Дворе» — ярмарочной зоне — смогут его продать. Затем в «Магазине» — на вырученные средства посетители фестиваля совершить полезные покупки. В «Гостиной» будут представлены онлайн- и офлайн игры, связанные с деньгами, а также выставка копилок.

Для самых маленьких предусмотрен игровой уголок, зал для показа спектаклей и мультиков про деньги, а на «Кухне» ребята смогут подкрепиться на полученные или заработанные «денежные средства».

Ожидается что праздник посетят от двух до пяти тысяч человек. Местом проведения станет культурный центр ЗИЛ.