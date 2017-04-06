Колумнист WSJ рассказал о «новой глобализации»

Отказ от глобализации — ошибка, и миру необходимы четкие, прозрачные и строго соблюдаемые правила. Об этом главный экономист немецкого Министерства финансов Людгер Шукнехт написал в своей колонке в The Wall Street Journal.

«Чтобы более эффективно управлять глобализацией, нам нужна не возросшая политическая активность, а разработка правил и признание их важности», — отметил Шукнехт. По его словам, современная глобализация привела к нескольким негативным последствиям: низкие процентные ставки — ключевые и, соответственно, коммерческих банков — взвинтили цены на активы, что привело к обогащению и без того состоятельных людей. Нелегальные мигранты получили возможность узаконить свой статус к ярости законопослушных граждан, а мировой правопорядок ослаб: это касается и налогово-бюджетных правил, и безопасности, и вопросов торговли людьми.

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Погашение возникшего недовольства людей повышением соцвыплат Шукнехт тоже считает ошибочным: по его словам, людям нужны благоприятные возможности, а не подачки из бюджета. Из этого он делает вывод, что современному миру нужна политика, основанная на неукоснительном соблюдении принятых правил как внутри стран, так и на международном уровне.

Отдельно он останавливается на мировой политике: «G20 координирует международные правила в сфере финансов, налогов и инвестиций. Эти правила несовершенны и не могут предотвратить всех конфликтов, однако главная причина не в самих правилах, а в их слабой реализации и слабой же политике на национальном уровне». Он приводит пример: некоторые страны ЕС вопреки бюджетным нормам залезают в долги, а потом резко начинают снижать социальные расходы для их погашения.

«Для управления глобализацией и создания удобных возможностей для всех нам нужно больше, а не меньше основанной на правилах политики. У себя в Германии мы называем это Ordnungspolitik — политикой порядка», — подытожил немецкий экономист.