Всемирный банк заявил о пользе глобализации для бедных стран

Глобализация помогает как бедным, так и богатым странам, а экономическая интеграция не позволяет государствам оставаться в стороне. Об этом заявила исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева (Kristalina Georgieva) в интервью агентству Reuters.

«Открытые рынки, торговля, разделение труда имеют очень благоприятные последствия для беднейших стран», — сказала она. Богатым государствам также выгоден рост среднего класса, требующий расширения экспорта из развитых стран, добавила Георгиева.

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Исполнительный директор призвала к «интеллигентной, спокойной беседе» о совместном использовании благ глобализации и предостерегла от протекционизма. Она уверена, что если развивающиеся на протяжении десятилетий экономическая интеграция и взаимозависимость будут свернуты, то пострадают все страны.

«Нельзя сказать: "Мы в одной лодке, но тонет только ваша сторона"», — подчеркнула Георгиева. Вместо возведения торговых барьеров, страны должны способствовать развитию конкурентоспособности, которая поддерживает инновации и увеличивает производительность, отметила она.

По данным международной благотворительной организации Oxfam, восьмерка самых богатых людей планеты владеет капиталами, которые по объему равны состоянию половины населения мира.