Зарплаты американских топ-менеджеров в 130 раз превысили выплаты рабочим

Зарплаты американских топ-менеджеров в среднем в 130 раз превышают уровень заработков рядовых сотрудников. Такие данные привели участники дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Rambler News Service.

С 1970-х годов выплаты топ-менеджменту в США выросли на 1000 процентов, зарплаты рабочих — только на 11 процентов. Двадцать лет назад руководитель компании в среднем получал в 45 раз больше, чем рядовой сотрудник. Сейчас это соотношение составляет один к 130, следует из материалов форума.

В основном эта статистика относится к крупным публичным корпорациям, отметил Раджив Васудева (Rajeev Vasudeva) директор рекрутинговой компании Egon Zehnder. Согласно исследованию Egon Zehnder, 85 процентов компаний считают выплаты своим директорам адекватными.

«Это вопрос оценки лидерства. Если руководитель способен нарастить капитализацию компании на 100 миллионов долларов, как вы его вознаградите? Обычно платят от одного до пяти процентов от этой суммы. Главный вопрос — совпадение интересов акционеров и топ-менеджмента», — сказал Васудива.

16 января международная благотворительная организация Oxfam опубликовала доклад, в котором отмечалось, что восьмерка самых богатых людей планеты владеет капиталами, которые по объему равны состоянию половины населения мира. В ближайшие 25 лет на фоне растущего неравенства стоит ожидать появления первого в мире триллионера, считают в Oxfam.

Состояние российских миллиардеров выросло на 29 миллиардов долларов после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, писал журнал Forbes 10 января.