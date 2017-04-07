Снятая с рейса пассажирка канадской авиакомпании скончалась в больнице

Пассажирка канадской авиакомпании Air Canada, снятая с рейса из-за ухудшения самочувствия, скончалась в больнице. Об этом сообщает CTV News.

Инцидент произошел во вторник, 4 апреля, при перелете по Канаде, из Торонто в Ванкувер. Состояние одной из пассажирок резко ухудшилось, и она потеряла сознание.

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Несколько ее попутчиков, в частности два врача и медсестра, попытались спасти женщину, сделав ей искусственное дыхание. В итоге лайнер экстренно сел в городе Калгари.

Женщина была доставлена в местную больницу. В четверг, 6 апреля, ее родные сообщили, что она умерла, пишет газета Times Colonist. Приземлившийся в Калгари лайнер был дозаправлен, после чего вылетел в Ванкувер.

В феврале Boeing 757 авиакомпании «Туркменские авиалинии», вынужденно севший в Волгограде из-за больного пассажира, продолжил затем путь в английский Бирмингем после того, как путешественник скончался. Тело покойного осталось на борту.

