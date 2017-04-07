Появились первые кадры ремейка «Грязных танцев»

Американская актриса Эбигейл Бреслин поделилась в своем Instagram кадрами из ремейка «Грязных танцев». В фильме она исполняет главную роль Фрэнсис «Бэби» Хаусман.

AND just casually dippin' around a fireplace. As one also does. #sneakpeek #dirtydancing A post shared by Abigail Breslin (@abbienormal9) on Apr 5, 2017 at 6:48pm PDT

Коллаж из снимков со съемок перезапуска выложила также актриса Дебра Мессинг, сыгравшая в мать главной героини.

FIRST LOOK pix from the "Dirty Dancing" remake. The Catskills are alive with music and 💃💃💃💃💃💃💃 #DirtyDancing #TheHousemanFamily #NoonePutsBabyInTheCorner On ABC *MAY 24* A post shared by Debra Messing (@therealdebramessing) on Apr 5, 2017 at 6:33pm PDT

Судя по кадрам, в картине будут сохранены ключевые сцены оригинальной мелодрамы. Однако, как заявила Мессинг, ремейк не станет точным повторением «Грязных танцев» 1987 года.

«У него ДНК оригинала, но вы, например, узнаете, что будет с Бэби и Джонни, когда лето закончится. Есть и парочка сюрпризов», — сказала она в интервью изданию People.

Трехчасовой телевизионный фильм будет впервые показан на канале ABC 24 мая. Отмечается, что в ленте прозвучит оригинальный саундтрек.

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Главные роли в оригинальной мелодраме «Грязные танцы» сыграли Дженнифер Грей и Патрик Суэйзи. Несмотря на малый бюджет (6 миллионов долларов), картина приобрела успех в прокате и заработала более 200 миллионов долларов. Участие в ней принесло обоим актерам номинации на «Золотой глобус». Заглавная музыкальная тема фильма — песня The Time of My Life — завоевала «Глобус» и «Оскар».