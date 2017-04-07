Появились первые кадры ремейка «Грязных танцев»

Американская актриса Эбигейл Бреслин поделилась в своем Instagram кадрами из ремейка «Грязных танцев». В фильме она исполняет главную роль Фрэнсис «Бэби» Хаусман.
Коллаж из снимков со съемок перезапуска выложила также актриса Дебра Мессинг, сыгравшая в мать главной героини.
Судя по кадрам, в картине будут сохранены ключевые сцены оригинальной мелодрамы. Однако, как заявила Мессинг, ремейк не станет точным повторением «Грязных танцев» 1987 года.
«У него ДНК оригинала, но вы, например, узнаете, что будет с Бэби и Джонни, когда лето закончится. Есть и парочка сюрпризов», — сказала она в интервью изданию People.
Трехчасовой телевизионный фильм будет впервые показан на канале ABC 24 мая. Отмечается, что в ленте прозвучит оригинальный саундтрек.
Главные роли в оригинальной мелодраме «Грязные танцы» сыграли Дженнифер Грей и Патрик Суэйзи. Несмотря на малый бюджет (6 миллионов долларов), картина приобрела успех в прокате и заработала более 200 миллионов долларов. Участие в ней принесло обоим актерам номинации на «Золотой глобус». Заглавная музыкальная тема фильма — песня The Time of My Life — завоевала «Глобус» и «Оскар».