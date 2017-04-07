В Общественной палате вступились за тагильскую выставку RAE

Общественная палата попросила Минпромторг отказаться от переноса вставки Russia Arms Expo (RAE) из Нижнего Тагила в Подмосковье. Об этом URA.RU сообщил уполномоченный по туризму общественной палаты Свердловской области Руслан Щеглов.

По его словам, он обратился в Общественную палату России с письмом, в котором попросил остановить перенос выставки RAE в подмосковный парк «Патриот».

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Как утверждает Щеглов, его обращение было направлено аппаратом Общественной палаты в Минпромторг с просьбой оказать содействие. «Я также попросил их направить соответствующее письмо в Минобороны. По моему мнению, именно от Минобороны зависит, перенесут выставку или нет. Пока еще не направили, видимо, ведутся переговоры», — добавил он.

В Общественной палате России изданию подтвердили факт обращения. «Если это мероприятие действительно важно для региона, если оно действительно развивает туризм, то я поддерживаю. Если жители хотят сохранить выставку, то нужно еще больше обращений, чтобы придать процессу толчок», — заявила председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии Елена Сутормина.

Ранее, 24 марта 2017 года, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что его ведомство согласовало решение о переносе выставки в подмосковный парк «Патриот», курируемый министерством обороны.

Russia Arms Expo — крупнейшая в России международная выставка техники и вооружения для сухопутных войск. Проводится с 2000 года в Нижнем Тагиле. Показы техники с боевыми стрельбами проводились на уральском полигоне «Старатель».