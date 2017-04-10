Полицейские вернули москвичке похищенный браслет стоимостью 6,5 миллионов рублей

Антикварный браслет стоимостью свыше 6,5 миллионов рублей, похищенный у москвички мошенниками, нашли и вернули хозяйке столичные полицейские. Об этом «Ленте.ру» рассказала Татьяна Диденко, официальный представитель УВД по Восточному округу столицы.

В минувшем марте 40-летняя женщина разместила в сети объявление о том, что хочет продать доставшейся ей в наследство дорогой браслет из золота, инкрустированный драгоценными камнями. 29 марта потенциальный покупатель ювелирного изделия, которое хозяйка оценила в 6,5 миллионов рублей, прислал за женщиной свою машину — черный Rolls-Royse. Водитель привез москвичку на Первомайскую улицу, забрал сверток с браслетом и ушел. Через несколько минут он вернулся, и сообщил, что пакет забрали, и взамен ничего не дали, так как покупатель намерен быстро оценить изделие.

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Между женщиной и водителем завязался разговор, во время которого выяснилось, что престижная машина на самом деле принадлежит фирме «автомобиль в аренду», и утром 29 марта водитель получил очередной заказ — забрать женщину на Псковской улице и привезти ее на Первомайскую. Но москвичке потенциальный покупатель утверждал, что пришлет за ней личный автомобиль с персональным водителем. Именно в этот момент женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и позвонила в полицию.

«Прибывшие оперативники выяснили, что водитель Rolls-Royse передал сверток двум мужчинам, сидевшим в припаркованном во дворе Volkswagen Getta. Удалось установить государственный номерной знак автомобиля, после чего хозяин машины, 36-летний житель Подмосковья, был задержан в городе Александров Владимирской области. Похищенный браслет был обнаружен под задним сидением его автомобиля. Сам мужчина утверждает, что ничего не знал о мошенничестве, и просто выполнил просьбу своего приятеля подвезти его», — рассказала Татьяна Диденко.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Личность второго сидевшего в автомобиле мужчины установлена, он объявлен в розыск. Браслет вернулся к хозяйке. Эксперты МВД подтвердили, что он стоит более 6 миллионов рублей и представляет как культурную, так и ювелирную ценность. Оперативники отметили, что браслет оценивается примерно в 10 раз дороже чем автомобиль, в салоне которого он был найден.