Тереза Мэй занялась фитнесом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй начала заниматься фитнесом вместе с персональным тренером. Об этом пишет The Sun.

Отмечается, что 60-летняя Мэй наняла для занятий Ли Карнаби (Lee Carnaby). Она занимается со спортсменом один раз в неделю и пропускает тренировки только будучи заграницей. Один час занятий обходится политику в 45 фунтов стерлингов (около 55 долларов).

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Карнаби составил серию тренировок, которые включают в себя элементы кроссфита, гимнастики, работу с весами и кардио. По словам британца, Мэй с удовольствие работает над своим телом. Известно, что женщина страдает от диабета первого типа. Спортивный образ жизни помогает ей следить за здоровьем и оставаться в форме.

Ранее в апреле стало известно, что жительница австралийского штата Квинсленд стала заниматься спортом и приняла участие в соревновании по бодибилдингу. Женщине исполнилось 54 года.