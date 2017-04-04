Австралийка занялась бодибилдингом в 54 года

Жительница австралийского штата Квинсленд стала заниматься спортом и приняла участие в соревновании по бодибилдингу. Женщине исполнилось 54 года, пишет во вторник, 4 апреля, Daily Mail.

Мелисса Нофман (Melissa Homan) сбросила более 40 килограммов за шесть лет. Мать двоих детей увидела свою фотографию и поняла, что ей необходимо похудеть. Также австралийке сообщили, что у нее высокий уровень холестерина в крови и преддиабетное состояние.

Нофман отказалась от жирной пищи, перешла на здоровое питание начала бегать и заниматься с тренером по фитнесу. Австралийка уделяла время спорту шесть дней в неделю. В результате, женщина впервые вышла на сцену одного из соревнований по бодибилдингу. Она планирует принять участие в еще одном конкурсе через три недели. Своим примером спортсменка хочет вдохновить других женщин на работу над своим телом.

В марте стало известно, что жительница британского города Брайтон бросила свою работу, чтобы профессионально заниматься и преподавать танцы на шесте. Сузи Кемпбелл начала посещать тренировки и решила открыть собственные курсы во Франции.