Кредиторы решили обанкротить ретейлера одежды Kira Plastinina

Кредиторы компании «Кира Пластинина Стиль», владеющей магазинами Kira Plastinina, решили подать в суд заявление о банкротстве фирмы, передает Rambler News Service со ссылкой на документы.

«Обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании ООО "КП Стиль" банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства», — отмечается в сообщении, которое приводит агентство. В какие сроки документ должен быть направлен в суд, не указывается.

Арбитражный суд Москвы ввел в отношении «Кира Пластинина Стиль» процедуру наблюдения в ноябре 2016 года по заявлению физического лица, долг перед которым составлял чуть более 350 тысяч рублей. Позднее суд включил в реестр требований других кредиторов. Как отмечает агентство, многие из них связаны с неисполнением договоров аренды помещений.

Летом прошлого года сообщалось, что сеть Kira Plastinina закроет треть магазинов, а оставшуюся часть передаст франчайзинговым партнерам для того, чтобы оптимизировать затраты на аренду торговых площадей. В компании поясняли, что это позволит значительно сократить издержки и сосредоточиться на снабжении партнеров товарами.

Kira Plastinina — российский бренд молодежной одежды, существующий с 2007 года. Основан модельером Кирой Пластининой, дочерью российского бизнесмена Сергея Пластинина.

