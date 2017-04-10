Соцсети разъярила пассажирка автобуса в дурно пахнущих носках

Житель Таиланда Наронг Таопанья (Narong Thaopanya) опубликовал в Facebook видео из автобуса, на котором заметно, как сидящая сзади девушка закинула ноги в носках, которые плохо пахли, на подголовник кресла. Поведение туристки возмутило пользователей соцсети, пишет The Teleghaph.
Видео стало вирусным. Пользователи, сделавшие репост записи, сошлись во мнении, что поведение девушки недопустимо. Они отметили, что вряд ли бы она поступила так же у себя на родине. Другие предположили, что ей крупно повезло родиться женщиной, потому что мужчину за такой поступок непременно бы побили. Кое-кто из юзеров даже предложил разыскать туристку, однако пока неизвестно, откуда приехала героиня видео, и кто она.
Солдат указал, что пытался уговорить девушку опустить ноги, поскольку потом на спинке кресла, куда она их закинула, окажется чья-то голова. Таопанью поддержали и другие пассажиры, однако увещевания не подействовали на европейку. «Она была очень красивой, но у нее совсем нет манер», — посетовал 21-летний военный.