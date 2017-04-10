Соцсети разъярила пассажирка автобуса в дурно пахнущих носках

Житель Таиланда Наронг Таопанья (Narong Thaopanya) опубликовал в Facebook видео из автобуса, на котором заметно, как сидящая сзади девушка закинула ноги в носках, которые плохо пахли, на подголовник кресла. Поведение туристки возмутило пользователей соцсети, пишет The Teleghaph.

Видео: Narong Thaopanya / Facebook

Видео стало вирусным. Пользователи, сделавшие репост записи, сошлись во мнении, что поведение девушки недопустимо. Они отметили, что вряд ли бы она поступила так же у себя на родине. Другие предположили, что ей крупно повезло родиться женщиной, потому что мужчину за такой поступок непременно бы побили. Кое-кто из юзеров даже предложил разыскать туристку, однако пока неизвестно, откуда приехала героиня видео, и кто она.

Солдат указал, что пытался уговорить девушку опустить ноги, поскольку потом на спинке кресла, куда она их закинула, окажется чья-то голова. Таопанью поддержали и другие пассажиры, однако увещевания не подействовали на европейку. «Она была очень красивой, но у нее совсем нет манер», — посетовал 21-летний военный.