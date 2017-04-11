Французский флот получил четвертый фрегат проекта FREMM

Концерн DCNS передал ВМС Франции фрегат «Овернь» — четвертый корабль проекта FREMM. Об этом во вторник, 11 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе предприятия.

Всего в соответствии с военной программой на 2014-2019 годы к концу 2019-го страна должна получить шесть фрегатов такого типа. В настоящее время концерн достраивает пятый корабль серии — «Бретань».

Фрегаты проекта FREMM обладают водоизмещением шесть тысяч тонн при длине 142 и ширине 20 метров. Корабли могут развивать скорость до 27 узлов, а дальность их хода составляет шесть тысяч морских миль. Фрегаты вооружены торпедами MU-90, ракетами MM-40 Exocet Block 3 и MBDA Aster, а также артиллерийской установкой калибра 76 миллиметров. В авиагруппу фрегатов входит один противолодочный вертолет NHI NH90 NFH.