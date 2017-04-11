Лана Дель Рей показала обложку будущего альбома

Американская певица Лана Дель Рей обнародовала обложку своего предстоящего альбома Lust For Life. Изображение появилось в Twitter исполнительницы во вторник, 11 апреля.

— Lana Del Rey (@LanaDelRey) 11 апреля 2017, 16:35

Свою пятую студийную пластинку певица анонсировала в конце марта. Дата релиза пока неизвестна.

Ранее Лана Дель Рей выпустила сингл с будущего диска, Love, а также клип к нему. Помимо этого трека, подтверждены другие две композиции альбома: Lust for Life и Best American Record.

На данный момент в дискографии певицы — четыре студийных пластинки. Последнюю из них, Honeymoon, Лана Дель Рей выпустила в сентябре 2015-го.