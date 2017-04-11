Силовые структуры
 

Пентагон подтвердил рассмотрение планов введения бесполетных зон в Сирии

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Джеймс Мэттис
Джеймс Мэттис

США вместе с партнерами рассматривают возможность введения бесполетных зон и зон безопасности в Сирии. Об этом, как передает РИА Новости, на брифинге заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Эти и другие вопросы, которые вы упомянули, всегда находятся на рассмотрении с партнерами», — ответил он на вопрос о введении бесполетных зон и зон безопасности в Сирии.

Также Мэттис подчеркнул, что удар по Сирии, произведенный 7 апреля, был «единовременным».

При этом глава Пентагона выразил уверенность, что эскалации между Россией и США из-за обострения ситуации в Сирии не произойдет. «Мы поддерживаем связь с российскими военными», — приводит ТАСС его слова.

«Есть и дипломатические каналы. Раскручивания ситуации по спирали и выхода из-под контроля не будет. Я уверен, что россияне будут действовать в своих интересах, а в их интересах нет ничего такого, что допускало бы выход ситуации из-под контроля», — добавил он.

В среду, 25 января, президент США Дональд Трамп сказал, что намерен создать в Сирии зоны безопасности для защиты людей, которые бегут от насилия. СМИ также сообщали об еще не подписанном указе, согласно которому Пентагону и Госдепартаменту предстоит выработать план по установлению зон безопасности. На это у глав ведомств будет 90 дней.

Согласно документу, безопасные районы должны быть созданы в самой Сирии, а также в близлежащих странах. В них вынужденные переселенцы смогут переждать, пока их не вернут на родину, либо не примут у себя другие государства.

В ночь на пятницу, 7 апреля, США по приказу Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, который используется сирийскими правительственными силами.

Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в ходе которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения.

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