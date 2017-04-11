Найдено новое полезное свойство оливкового масла

Медики из Чилийского университета совместно с иностранными коллегами определили новое полезной свойство оливкового масла. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Lipids in Health and Disease.

Гидрокситирозол, содержащийся в оливковом масле, как показали специалисты, снижает негативный эффект от чрезмерного употребления в пищу животных жиров. В частности, данное вещество обладает антиоксидантным свойством и оказывает защитное действие на печень, сердце и головной мозг.

В организме человека содержащееся в оливковом масле соединение участвует в синтезе длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот, которые играют важную роль в здоровье кровеносных сосудов.

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К подобным выводам ученые пришли, проведя эксперименты на мышах. Грызунов разделили на четыре группы, одну из которых, в частности, кормили пищей с высоким содержанием животных жиров и оливкового масла. После нахождения на такой 12-недельной диете у животных взяли образцы тканей и крови. Анализ показал, что у мышей, употреблявших масло, не увеличилось содержание холестерина в крови, в отличие от грызунов, питавшихся исключительно животными жирами.

Специалисты полагают, что выводы, полученные в отношении мышей, справедливы и для человека. Ученые рекомендуют использовать содержащие гидрокситирозол продукты в пищу.