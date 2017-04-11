В сети посочувствовали чукотскому художнику с фамилией Выквырагтыргыргын

В программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым показали художника по имени Валерий с самой длинной, как утверждается, чукотской фамилией — Выквырагтыргыргын. Зрителей рассмешила фамилия художника-костореза, в Twitter они поиздевались над родовым именем Валерия.

Некоторым показалось, что фамилия художника похожа на звук заводящегося мотора и годится в качестве скороговорки. Главный редактор сайта журнала «Дилетант» Алексей Соломин пошутил, что ради такой фамилии готов «выйти замуж» за Выквырагтыргыргына.

Пользователь @gorizbirkom посетовал на то, что Валерий не политолог, и журналисты лишены удовольствия его цитировать.

Блогеры заинтересовались личностью художника и нашли интервью с ним, опубликованное в газете «Крайний Север». Выяснилось, что Выквырагтыргыргын родился в 1955 году в стойбище под названием Эльотконвын. Его отца звали Ятгыргын, а мать — Мыйн’ын’эв. В конце 1970-х он окончил Владивостокское художественное училище по специальности «театральный художник-декоратор», ему присвоено звание мастера народных промыслов.

Пользователи сообщают, что его фамилия переводится как «мужественный, большой, грубый, темный, холодный, сильный, могучий».