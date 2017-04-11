«Калашников» сообщил о двукратном росте выручки за год

Выручка концерна «Калашников» за 2016 год практически удвоилась. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Выручка за 2016 год достигла 15,7 миллиарда рублей. Для сравнения: в 2014-м году концерн показал выручку в 2,9 миллиарда рублей (чистый убыток 340 миллионов рублей), в 2015 году — 8,2 миллиарда рублей (чистая прибыль 2,1 миллиарда).

В 2016 году показан убыток в 1,5 миллиарда рублей, который в компании назвали «техническим» и пояснили особенностями российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) в применении к единовременному списанию дебиторской задолженности, накопленной еще до 2013 года. По международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), как отметили в концерне, чистая прибыль за 2016 год составила 2,35 миллиарда рублей.

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Рост производительности труда в концерне, сообщили в пресс-службе, составил 146 процентов, дойдя до уровня 2,7 миллиона рублей на одного работающего в год. Средняя заработная плата увеличилась на 25 процентов, достигнув 40,8 тысячи рублей.

По словам представителей компании, на финансовый результат повлияло успешное исполнение контракта на поставку Минобороны управляемых ракет «Вихрь-1», а также рост экспорта стрелковой продукции

Концерн «Калашников» был сформирован в августе 2013 года на базе НПО «Ижмаш», находившегося в тяжелом финансовом положении. В ходе создания концерна госкорпорация «Ростех» сохранила за собой 51 процент акций, а 49 процентов были проданы двум частным инвесторам: Андрею Бокареву («Трансмашхолдинг», «Аэроэкспресс») и Алексею Криворучко («Аэроэкспресс»). Криворучко также получил пост генерального директора концерна.

