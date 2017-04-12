В РБК подтвердили информацию о переговорах по продаже медиахолдинга

Один из руководителей редакции РБК Игорь Тросников на встрече с сотрудниками объявил о вероятной продаже медиахолдинга. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на нескольких журналистов компании.

«Я сказал, что, по моей информации, переговоры есть, но сделки нет. И попросил всех работать в обычном режиме. Жаль, что в редакции до сих пор работают люди, которые не могут правильно передать цитату», — прокомментировал утверждения источников сам Тросников.

Во вторник, 11 апреля, Rambler News Service со ссылкой на близкие к РБК источники сообщило о том, что покупкой медиахолдинга заинтересовался владелец группы ЕСН Григорий Березкин. Один из информаторов заявил, что собственником медиахолдинга может стать связанная с бизнесменом компания.

Близкий к РБК источник добавил, что сделка может быть подписана в течение месяца.

Березкин владеет группой компаний ЕСН и является председателем совета директоров группы. ЕСН поставляет электроэнергию для РЖД «Русэнергосбыту» и «Русэнергоресурсу». Кроме того, бизнесмен имеет интересы в медиабизнесе: он является акционером газеты Metro, совладельцем издательских домов «Комсомольская правда» и «РЖД-партнер».