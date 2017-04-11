Назван возможный покупатель медиахолдинга РБК

Покупкой медиахолдинга РБК заинтересовался владелец группы ЕСН Григорий Березкин, сообщает Rambler News Service со ссылкой на источники, близкие к РБК. Один из них заявил, что собственником медиахолдинга может стать связанная с бизнесменом компания.

Сообщается, что в марте инвестиционная группа «Онэксим», контролирующая медиаактивы Михаила Прохорова, возобновила остановленные летом 2016 года переговоры о продаже холдинга. «Стадия — общаются, сделка не закрыта», — сообщил один из анонимных собеседников агентства.

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Близкий к РБК источник добавил, что сделка может быть подписана в течение месяца.

Березкин — владелец группы компаний ЕСН и председатель совета директоров группы. ЕСН поставляет электроэнергию для РЖД «Русэнергосбыту» и «Русэнергоресурсу». Бизнесмену принадлежат нефтяные терминалы Уяр и Сковородино, он также инвестирует в разработку операционной системы Sailfish.

Предприниматель также имеет интересы в медиабизнесе. Он является акционером газеты Metro, совладельцем издательских домов «Комсомольская правда» и «РЖД-партнер».