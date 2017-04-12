Группа Sunn O))) выпустила собственное пиво

Участники музыкального коллектива Sunn O))) в сотрудничестве с тремя пивоварнями выпустили собственное пиво. Об этом сообщает Pitchfork в среду, 12 апреля.

Напиток получил название Soused в честь одноименного альбома 2014 года, который группа записала совместно с певцом Скоттом Уокером. Отмечается, что пиво крепостью семь градусов сбраживается на скандинавских дрожжах, что подчеркивает влияние северноевропейской культуры на творчество коллектива.

Пиво появится на прилавках магазинов штатов Нью-Йорк, Мэриленд и Вирджиния.

Американская дроун-дум-метал-группа Sunn O))) появилась в 1998 году. Ее участники — Стивен О’Мелли и Грег Андерсон. В записи отдельных пластинок и композиций коллектива принимали участие сторонние музыканты. В дискографии Sunn O))) семь студийных альбомов. Последний, Kannon, вышел в 2015 году.

В 2015 году собственное пиво выпустила британская хеви-метал-группа Iron Maiden. Напиток получил название Trooper в честь одноименного сингла коллектива. В 2011 году рокеры из AC/DC запустили в продажу линейку вин: шираз Back in Black, каберне-совиньон Highway to Hell, шардоне Thunderstruck и совиньон-блан Hells Bells.