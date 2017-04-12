Собянин анонсировал масштабную реконструкцию ВДНХ

В московском парке ВДНХ в ближайшее время начнется новая масштабная реконструкция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.

Объявил о начале работ мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре хода реставрации павильона "Космос". В планах городских властей — восстановление 37 исторических павильонов, 17 фонтанов, строительство фермерского рынка, конно-спортивного манежа, 15 современных объектов на месте заброшенных хозяйственных построек, открытие 11 новых музеев, посадка более 1,8 тысячи деревьев и кустарников. Также будут очищены четыре пруда и проведена комплексная реконструкция инженерных коммуникаций.

В южной части ВДНХ планируется создать высокотехнологичный парк аттракционов с крупнейшим в Европе 140-метровым колесом обозрения. Отмечается, что сейчас на центральной аллее проводится замена 120 километров инженерных коммуникаций.

На прошедшую в феврале Масленицу в ВДНХ работал первый в России робот-блинопек. В одной руке он держал половник, чтобы наливать тесто на сковороду, а в другой — лопатку, которой снимал готовые блины.