На ВДНХ к Масленице установили робота-блинопека

На ВДНХ по случаю Масленицы установили робота, который печет блины. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает телеканал «Москва 24».

В одной руке робот держит половник, чтобы наливать тесто на сковороду, а в другой — лопатку, чтобы снимать готовые блины. Пока работоспособность у механического повара невысокая — всего пять блинчиков в час, однако со временем он научится готовить быстрее, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.

Увидеть устройство можно на «Робостанции» в павильоне №2. Попробовать приготовленные роботом блинчики пока нельзя, но планируется, что со временем такая возможность появится.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы сообщил, что во время Масленицы в городе будет работать более 30 площадок по продаже блинов.

В этом году Масленица началась 20 февраля и продлится до 26 февраля включительно, напоминает Федеральное агентство новостей.