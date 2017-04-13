Минкульт создал приложение дополненной реальности для музеев

Министерство культуры России совместно с проектом «Культура РФ» представило приложение ARTEFACT, основанное на технологии дополненной реальности. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 13 апреля.

Программа для телефонов представляет собой интерактивный гид по выставкам российских музеев. Она использует систему распознавания изображений для того, чтобы предоставить пользователю информацию о произведении искусства.

Приложение прошло испытания в Вятском художественном музее Васнецовых, Нижегородском государственном художественном музее и на выставке в парке «Сокольники». Летом в ARTEFACT добавят информацию об экспонатах ГМИИ имени Пушкина и Третьяковской галереи.

«Дополненная реальность — идеальная среда, ведь в ней можно показать то, что недоступно в реальности: утерянные фрагменты, вид объекта до реставрации. Достаточно просто навести камеру смартфона на объект», — объяснил советник главы Минкульта Вадим Ваньков.

Отмечается, что приложение работает не только в музеях, но также распознает репродукции картин на открытках и постерах.