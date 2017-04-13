Губернатор Забайкалья посетовала на стихийные закупки продуктов китайцами

Правительство Забайкальского края намерено придать цивилизованный характер стихийным закупкам продуктов питания, которые вывозятся из региона в Китай. Об этом заявила глава региона Наталья Жданова во время презентации инвестиционного потенциала края в Пекине, передает FlashSiberia в четверг, 13 апреля.
«Имеют место быть и в Забайкальском крае [закупки], кроме мороженого и молочной продукции, скупаются большие объемы подсолнечного масла, муки, сахара. Причина этого — выгодная валютная разница и экологичность продукции», — пояснила журналистам Жданова.
По ее мнению, необходимо все это поставить на системный, плановый поток, чтобы происходящее «носило характер цивилизованного, торгово-экономического взаимодействия» между приграничными территориями.
С 10 по 15 апреля делегация Забайкальского края во главе с губернатором региона Натальей Ждановой находится с рабочим визитом в Китае. В рамках поездки запланирован ряд мероприятий, в частности, в посольстве России в Пекине, уточняет официальный портал правительства региона.
В сентябре 2016 года российский президент Владимир Путин перед саммитом G20 подарил председателю КНР Си Цзиньпину коробку российского мороженого. По словам Путина, о пристрастии китайцев к этому лакомству ему рассказали предприниматели из КНР во время встречи во Владивостоке.