Губернатор Забайкалья посетовала на стихийные закупки продуктов китайцами

Правительство Забайкальского края намерено придать цивилизованный характер стихийным закупкам продуктов питания, которые вывозятся из региона в Китай. Об этом заявила глава региона Наталья Жданова во время презентации инвестиционного потенциала края в Пекине, передает FlashSiberia в четверг, 13 апреля.

«Имеют место быть и в Забайкальском крае [закупки], кроме мороженого и молочной продукции, скупаются большие объемы подсолнечного масла, муки, сахара. Причина этого — выгодная валютная разница и экологичность продукции», — пояснила журналистам Жданова.

Материалы по теме Веселый экспорт Товары, которые, как оказалось, тоже экспортирует Россия

По ее мнению, необходимо все это поставить на системный, плановый поток, чтобы происходящее «носило характер цивилизованного, торгово-экономического взаимодействия» между приграничными территориями.

С 10 по 15 апреля делегация Забайкальского края во главе с губернатором региона Натальей Ждановой находится с рабочим визитом в Китае. В рамках поездки запланирован ряд мероприятий, в частности, в посольстве России в Пекине, уточняет официальный портал правительства региона.

В сентябре 2016 года российский президент Владимир Путин перед саммитом G20 подарил председателю КНР Си Цзиньпину коробку российского мороженого. По словам Путина, о пристрастии китайцев к этому лакомству ему рассказали предприниматели из КНР во время встречи во Владивостоке.