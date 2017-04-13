Глава дептранса Киева заявил об угрозе остановки работы метро через месяц

Метро Киева может закрыться через месяц из-за долгов. Как сообщает в среду, 12 апреля, портал «44.ua», об этом заявил начальник Департамента транспортной инфраструктуры горадминистрации Сергей Майзель.

По его словам, в настоящее время метрополитен функционирует за счет накопленных ресурсов. «В таких условиях подземка может проработать не больше месяца, поскольку 6 числа каждого месяца работникам предприятия нужно выплачивать заработную плату, а подвижной состав не может выехать на линию без планового осмотра, который также требует затрат», — рассказал чиновник.

Он добавил, что возглавляемое им ведомство и мэр Киева Виталий Кличко прикладывают «максимальные усилия, для того чтобы не допустить реализацию пессимистических вариантов развития ситуации».

Ранее сообщалось, что метро украинской столицы может остановить работу по причине задолженности перед российской компанией «Укррослизинга». В сентябре 2016-го суд в Киеве удовлетворил ее иск и обязал подземку выплатить 28,4 миллиона долларов из суммы долга в размере 127,4 миллиона долларов за поставку в лизинг 100 вагонов в 2009 году. Согласно данному решению, счета метрополитена суда были арестованы. Подземный перевозчик подал в Государственную исполнительную службу Украины заявление о снятии ареста с зарплатного счета.