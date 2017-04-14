Полицейские разогнали протестующих у небоскреба Трампа в Нью-Йорке

Полиция разогнала примерно 50 демонстрантов, собравшихся около небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке 13 апреля. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Манифестанты потребовали от администрации прекратить рейды по отлову нелегальных мигрантов и отказаться от строительства стены на границе с Мексикой. Полиция задержала 25 участников акции. Пятерых пришлось выносить из здания на руках, когда они отказались выходить на улицу.

Башня Трампа круглосуточно охраняется, однако ее первый этаж открыт для всех желающих.