У небоскреба Трампа прошел марш протеста из-за нефтепроводов

Около небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке прошел марш протеста после появления информации о том, что президент США Дональд Трамп намерен разрешить строительство нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access. Кадры с места событий публикует Reuters.

Прежний глава Белого дома Барак Обама заморозил строительство. В частности, сооружение нефтепровода Keystone, который должен связать США с канадской провинцией Альберта, было приостановлено с формулировкой, что этот проект «подорвет глобальное лидерство США в борьбе с изменением климата». Кроме того, прежняя администрация считала его не очень выгодным.

Строительство нефтепровода Dakota Access (который должен связать штаты Северная Дакота и Иллинойс) вызывало протесты общественности. Несколько сотен активистов в Северной Дакоты на протяжении нескольких месяцев устраивали пикеты, доказывая, что проект приведет к осквернению священных земель индейцев, а также плохо скажется на качестве питьевой воды в штате. Около 600 протестующих в разное время были задержаны, а затем отпущены. В результате власти пообещали пересмотреть маршрут прокладки нефтепровода.

