СМИ узнали о планах Трампа разморозить строительство нефтепроводов

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указы о возобновлении строительства нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники. С точки зрения новой американской администрации, эти проекты полезны для экономики страны и помогут создать новые рабочие места.

Прежний глава Белого дома Барак Обама заморозил строительство. В частности, сооружение нефтепровода Keystone, который связывал США с канадской провинцией Альберта, было приостановлено с формулировкой, что этот проект «подорвет глобальное лидерство США в борьбе с изменением климата». Кроме того, прежняя администрация считала его не очень выгодным.

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Строительство нефтепровода Dakota Access вызывало протесты общественности. Несколько сотен активистов на протяжении нескольких месяцев устраивали пикеты, доказывая, что проект приведет к осквернению священных земель индейцев, а также плохо скажется на качестве питьевой воды в штате Северная Дакота, по территории которой предполагалось проложить трубу. Около 600 человек протестующих в разное время были задержаны, а затем отпущены. В результате власти пообещали пересмотреть маршрут прокладки нефтепровода.

В понедельник, 23 января, Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского экономического партнерства (ТТП). Этот шаг является формальностью, поскольку соглашение не было ратифицировано американским сенатом.