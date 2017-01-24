СМИ узнали о планах Трампа разморозить строительство нефтепроводов

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указы о возобновлении строительства нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники. С точки зрения новой американской администрации, эти проекты полезны для экономики страны и помогут создать новые рабочие места.
Прежний глава Белого дома Барак Обама заморозил строительство. В частности, сооружение нефтепровода Keystone, который связывал США с канадской провинцией Альберта, было приостановлено с формулировкой, что этот проект «подорвет глобальное лидерство США в борьбе с изменением климата». Кроме того, прежняя администрация считала его не очень выгодным.
Строительство нефтепровода Dakota Access вызывало протесты общественности. Несколько сотен активистов на протяжении нескольких месяцев устраивали пикеты, доказывая, что проект приведет к осквернению священных земель индейцев, а также плохо скажется на качестве питьевой воды в штате Северная Дакота, по территории которой предполагалось проложить трубу. Около 600 человек протестующих в разное время были задержаны, а затем отпущены. В результате власти пообещали пересмотреть маршрут прокладки нефтепровода.
В понедельник, 23 января, Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского экономического партнерства (ТТП). Этот шаг является формальностью, поскольку соглашение не было ратифицировано американским сенатом.