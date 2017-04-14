Жительнице Челябинской области выплатят компенсацию за мнимые роды

В Челябинской области Миасский городской суд частично удовлетворил иск жительницы поселка Киалим Алены Авдеевой, требовавшей от медиков местного роддома и горбольницы Карабаша компенсацию за мнимую беременность. Об этом сообщает Ura.ru.

Женщине будут выплачены 10 тысяч рублей, хотя Авдеева требовала 500 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб от мнимой беременности и 250 тысяч рублей за неэстетичный рубец, оставшийся после операции.

Отмечается, что претензии к миасским врачам были сняты. При этом суд признал несколько нарушений, допущенных врачами Карабаша. Больнице придется выплатить еще пять тысяч рублей в качестве штрафа.

Проверка по жалобе Авдеевой на действия медперсонала при родах была начата в марте 2016 года. В Минздраве Челябинской области тогда заявили, что история является выдумкой. Утверждалось, что Авдеева встала на учет в женскую консультацию, предъявив ложные документы, наблюдалась она нерегулярно, поэтому данных о протекании беременности нет.

По словам самой женщины, летом 2015 года врачи миасской больницы по результатам УЗИ сообщили, что она беременна двойней. Женщина встала на учет в женской консультации в Карабаше. Вплоть до родов у нее брали анализы и проводили другие стандартные процедуры. В январе 2016 года на сроке в 38 недель Авдеева отправилась в Миасс в родительное отделение той же больницы. По словам женщины, после проведения операции врачи заявили, что у нее была ложная беременность — киста и скопление крови в матке — и рассказали, что ей провели операцию по удалению опухоли. Тем не менее женщина утверждала, что ее детей украли.