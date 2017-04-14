СМИ рассказали о разработке в России сети спецсвязи за 900 миллиардов рублей

Правительство России рассматривает проект закона о создании в стране интегрированной сети связи (ИСС), имеющей оборонное назначение. Об этом пишет «Коммерсантъ», редакция которого ознакомилась с текстом законопроекта.

Закон предполагается ввести в действие с 2018 года, а сам вопрос о создании такой сети обсуждается с 2013 года.

ИСС решает задачи «обеспечения правопорядка», предназначена для доступа органов государственной власти и спецслужб. с точки зрения архитектуры она будет представлять собой физически выделенную сеть, не имеющую соединений с сетями общего доступа («в том числе иностранных государств»).

Согласно закону, для нужд ИСС будут использоваться в том числе линии и средства связи, находящиеся в собственности коммерческих операторов связи. Такие компании в обязательном порядке будут принуждены к заключению контракта с уполномоченным госорганом по созданию ИСС, либо им придется доказывать «отсутствие технической возможности» предоставить требуемые мощности.

Источники издания отмечают, что в качестве потенциальных операторов ИСС рассматриваются компании «Ростелеком» и «Воентелеком».

Один из источников газеты оценил стоимость проекта в 900 миллиардов рублей, другой также назвал порядок стоимости в сотни миллиардов рублей. При этом в предыдущей версии проекта стоимость оценивалась в 234 миллиарда. «В предыдущем проекте для экономии средств планировалось использовать действующие магистральные и внутризоновые сети, кроме того, за прошедшие два года цены на оборудование для сетей связи выросли в разы», — пояснил причину роста сметы один из источников издания.