Китайские нелегалы устроили из-за денег бунт на тихоокеанском острове

Китайские рабочие-нелегалы, нанятые казино на тихоокеанском острове Сайпан, вышли на акцию протеста, требуя выплатить им положенные деньги. Об этом сообщает Reuters.

По словам митингующих, компания-наниматель — MCC International Saipan — ввезла их на остров по туристическим визам, которые не дают разрешения на работу. Всего в демонстрации участвовали более 50 человек с плакатами «MCC, верни мои честно заработанные деньги».

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Компания MCC уже заявила, что не нанимала никаких рабочих в обход легальных процедур. Однако Федеральное бюро расследований (ФБР) США 3 апреля начало дело в отношении компании, обвиняемой в незаконном найме и ввозе китайских мигрантов. В поле зрения правоохранительных органов МСС попала после того, как при строительстве казино погиб один из рабочих, более 100 получили травмы. В результате рейда оперативников ФБР в офисе компании были обнаружены более 150 нелегальных китайских рабочих, сейф с долларами и юанями и зарплатная ведомость.

Сайпан — второй по величине остров в архипелаге Марианские острова в Тихом океане, крупнейший остров Северных Марианских Островов и столица Северных Марианских Островов. Находится в свободной ассоциации с США. На острове проживает большое количество мигрантов из Китая, Бангладеш, Филиппин, Таиланда, Вьетнама и Камбоджи.