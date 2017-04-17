В сети усомнились в разумности заподозривших младенца в терроризме дипломатов

Пользователи социальных сетей с сарказмом отреагировали на решение посольства США в Лондоне вызвать на допрос трехмесячного ребенка, дед которого по ошибке указал в визовой анкете, что его внук причастен к терроризму.

Некоторым показалось, что новость — первоапрельская шутка, выдуманная СМИ. Однако, когда выяснилось, что это не так, сеть наводнили шутки об интеллектуальных способностях работников американского диппредставительства.

«Выглядит так, будто Соединенные Штаты не дружат со здравым смыслом».

«Супердержавы не всегда обладают супермозгами», — посетовала пользовательница Twitter.

«В этой истории много смешных деталей. На вопрос, нападал ли он на граждан США, подозреваемый ответил: "блу-бла-бу"», пошутил один из микроблогеров.

Заполняя бланки Харви Кеньона-Кэйрнса (Harvey Kenyon-Cairns), его дед случайно выбрал вариант «да» в вопросе: «Имеете ли вы отношение к террористической деятельности, шпионажу, саботажу или геноциду?». По словам мужчины, он не мог поверить, что сотрудники посольства всерьез подумали, что младенец может причинить какой-либо вред.