Американские дипломаты допросили в Лондоне трехмесячного «террориста»

Сотрудники посольства США в Лондоне вызвали на допрос трехмесячного ребенка. Как сообщает газета Guardian, это произошло после того, как дед младенца при заполнении визовой анкеты утвердительно ответил на вопрос о причастности того к терроризму.

Дед Харви Кеньона-Кэйрнса (Harvey Kenyon-Cairns), заполняя анкету на американскую туристическую визу, случайно выбрал вариант «да» в вопросе: «Имеете ли вы отношение к террористической деятельности, шпионажу, саботажу или геноциду?». В результате ребенка вызвали на беседу в посольство. «Я не мог поверить, что они не увидели ошибки, и что младенец не может никому причинить вред», — заявил 62-летний Пол Кеньон.

По словам деда, у него родилась идея принести Харви в посольство в оранжевом комбинезоне (цвет тюремной формы в тюрьмах США — прим. «Ленты.ру»), однако он отказался от этой идеи. «Похоже, у сотрудников дипмиссии проблемы с юмором, раз они не смогли увидеть комичность этой ситуации», — посетовал Кеньон.

Он рассказал, что малыш прекрасно вел себя в ходе беседы и ни разу не заплакал. «Очевидно, он не был вовлечен ни в геноцид, ни в шпионаж. Он лишь саботировал несколько подгузников, но об этом в посольстве не знают», — заявил дед, чья ошибка обошлась семье в три тысячи фунтов (3500 евро) из-за невыданной вовремя визы.