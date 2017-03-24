Консульства США начнут проверять аккаунты в соцсетях на предмет связей с ИГ

Госдепартамент США направил американским посольствам и консульствам во всем мире поручение о дополнительной проверке граждан иностранных государств перед выдачей им визы, передает Associated Press.

Суть проверки заключается в просмотре аккаунтов в социальных сетях заявителей, подозреваемых в связях с террористами или находившихся на территории, контролируемой «Исламским государством».

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Соответствующая директива была направлена в пятницу, 17 марта во все дипмиссии США в рамках реализации политики администрации Дональда Трампа об ужесточении контроля над въезжающими в страну.

Госдеп на просьбу прокомментировать эту информацию заявил, что «процедуры отбора и проверки въезжающих лиц разработаны с целью эффективного выявления тех, кто может представлять угрозу для Соединенных Штатов».

Одним из приоритетов политики Трампа является ужесточение миграции, прежде всего из тех стран, где активно действуют исламистские террористические организации. Ранее он издал два указа, ограничивающих въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Оба они были заблокированы судебной властью.

«Исламское государство» в России внесено в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.