Судья в Сиэтле отказался автоматически остановить действие нового указа Трампа

Федеральный судья в Сиэтле, который ранее запретил исполнять ужесточающий иммиграцию первый указ президента США Дональда Трампа, заявил, что не примет немедленного решения насчет того, относится ли его предыдущее решение к новому указу. Об этом сообщает Associated Press.

Окружной судья Джеймс Робарт сказал, что до того, как он сможет принять решение, по делу должны быть поданы ходатайства или жалобы на пересмотр запрета. Штаты Вашингтон и Миннесота, а также Минюст пока только направили извещения.

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Генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон заявил в Twitter, что он и его юридическая команда будет определять, какими должны быть следующие шаги по этому делу.

Ранее штаты Гавайи, Нью-Йорк и Вашингтон выразили намерение оспорить новый иммиграционный указ Трампа.

Документ в новой редакции взамен заблокированного судом президент подписал 6 марта. Он вступит в силу 16 марта. Указ запретит на 90 дней въезжать в США гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Действие документа не распространяется на обладателей виз, выданных до 27 января, или вида на жительство.

Кроме того, на 120 дней будет приостановлена программа приема беженцев. Эта мера не коснется тех, кому назначили время прибытия в США, кого обязались принять и уже приняли.

Первый указ об ужесточении иммиграционной политики Трамп подписал 27 января. Документ вызвал волну протестов в стране, впоследствии его действие было заблокировано судом.