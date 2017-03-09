Штаты Нью-Йорк и Вашингтон пообещали оспорить новый указ Трампа

Штаты Нью-Йорк и Вашингтон выразили намерение оспорить новый иммиграционный указ президента США Дональда Трампа. Это следует из заявления генпрокурора Нью-Йорка Эрика Шнайдермана в его Twitter.

«Мы присоединимся к иску генерального прокурора штата Вашингтона против второго указа президента Трампа о "запрете на въезд мусульман"», — говорится в твите.

Ранее о намерении оспорить указ Трампа через суд выразил штат Гавайи. Иск в суд был подан во вторник, 7 марта.

Президент подписал новый исполнительный указ об ужесточении иммиграционной политики 6 марта. Документ вступит в силу 16 марта.

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Указ запретит на 90 дней въезжать в США гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Действие документа не распространяется на обладателей виз, выданных до 27 января, или вида на жительство.

Также на 120 дней будет приостановлена программа приема беженцев. Эта мера не коснется тех, кому назначили время прибытия в США, кого обязались принять и уже приняли.

Первый указ, ужесточающий иммиграционную политику, Трамп подписал 27 января. Документ вызвал волну протестов в стране, впоследствии его действие было заблокировано судом.