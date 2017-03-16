Гавайи приостановили действие нового иммиграционного указа Трампа

Федеральный суд США в штате Гавайи в среду, 15 марта, ввел временный запрет на исполнение нового указа президента Дональда Трампа об ограничении иммиграции. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, как отмечается, решение суда приостанавливает действие указа, который должен был вступить в силу 16 марта.

Трамп назвал решение судьи Деррика Уотсона «беспрецедентным превышением полномочий судебной власти». Он пообещал отменить его любыми способами. «Мы дойдем настолько далеко, насколько потребуется, в том числе и до Верховного суда», — заявил президент.

15 марта Федеральный судья в Сиэтле, который запретил исполнять ужесточающий иммиграцию первый указ Трампа, заявил, что не примет немедленного решения насчет того, относится ли его предыдущее решение к новому указу. Он отметил, что должны быть поданы ходатайства или жалобы на пересмотр запрета.

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Ранее помимо Гавайев намерение оспорить новый иммиграционный указ Трампа выразили штаты Нью-Йорк и Вашингтон.

Документ в новой редакции Трамп подписал 6 марта. Указ запретит на 90 дней въезжать в США гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Действие документа не распространяется на обладателей виз, выданных до 27 января, или вида на жительство.

Кроме того, на 120 дней будет приостановлена программа приема беженцев. Эта мера не коснется тех, кому назначили время прибытия в США, кого обязались принять и уже приняли.

Первый указ об ужесточении иммиграционной политики Трамп подписал 27 января. Документ вызвал волну протестов в стране, впоследствии его действие было заблокировано судом.