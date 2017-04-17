Жители трех регионов России остались без интернета

Жители трех регионов Дальнего Востока остались без интернета, в том числе мобильного, из-за повреждения кабеля, сообщается на сайте местного подразделения компании «Ростелеком».

«17 апреля в 08:36 (по МСК) был поврежден магистральный кабель "Ростелекома" на участке Селихино — Ягодное Хабаровского края. В связи с этим у части абонентов Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей отсутствует доступ в интернет. Работы по восстановлению связи уже ведутся», — говорится в сообщении оператора.

В настоящий момент без доступа к сети остаются 80 тысяч абонентов, сообщил в Twitter министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

Пользователи не могут воспользоваться не только с кабельным, но и мобильным интернетом, а также интерактивным телевидением. «Интерфакс-Дальний Восток» сообщает, что в регионах не работают банкоматы. Никифоров сообщил, что на устранение аварии уйдет насколько часов.

«Ростелеком» протянул волоконно-оптическую линию с​вязи на участке Сахалин — Камчатка в сентябре 2016 года. До этого на полуострове был лишь спутниковый интернет, существенно проигрывавший оптоволоконному по скорости. Мощности «Ростелекома» в регионе арендуют другие операторы, в том числе «большая тройка», поэтому проблемы с линией коснулись и их абонентов.