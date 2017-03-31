Бывшего главу «Ростелекома» назначили замминистра связи и массовых коммуникаций

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении бывшего главы «Ростелекома» Сергея Калугина заместителем министра связи и массовых коммуникаций. Документ в пятницу, 31 марта, опубликован на сайте кабинета министров.

Калугин в период с 2009 по 2012 год был гендиректором компании «Национальные телекоммуникации», объединявшей крупнейших операторов кабельного телевидения. В 2011 году этот холдинг был приобретен «Ростелекомом».

С марта 2013-го по февраль 2017 года он возглавлял «Ростелеком». При нем была проведена реорганизация компании, а также присоединен «Связьинвест» и создан мобильный оператор Tele2. Преемником Калугина на посту главы «Ростелекома» стал зампред правления ВТБ Михаил Осеевский.

«Ростелеком» — одна из крупнейших телекоммуникационных компаний России. Она насчитывает 11,2 миллиона абонентов широкополосного проводного доступа, восемь миллионов пользователей платного телевидения, а также более 2,7 миллиона абонентов интерактивного ТВ.