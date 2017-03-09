Минкомсвязи с июня введет удаленную идентификацию граждан в банках

Минкомсвязи России планирует с июня этого года внедрить в нескольких банках пилотный проект по удаленной идентификации клиента для открытия счетов и вкладов. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Для всех банков предлагается задействовать единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется для получения гражданами госуслуг.

Подобные системы уже применяются многими банками, однако выданные логин и пароль будут использоваться исключительно в выдавшем их кредитном учреждении и не станут универсальными. Проект Минкомсвязи предполагает предоставить возможность распознавания клиентов во всех банках после однократного очного подтверждения личности.

Как отмечают в ведомстве, гражданин сможет без личного обращения открывать счета, вклады, получать кредиты и осуществлять банковские операции в любой другой кредитной организации через интернет, используя свой логин и пароль от ЕСИА. При этом система будет будет дополнена биометрической идентификацией после доработки в течение трех месяцев.

Сейчас в системе хранятся паспортные данные гражданина, СНИЛС, ИНН, номер телефона и фотография. Чтобы дополнить ее биометрической информацией, необходимо принять соответствующее постановление правительства.

Оператором электронной системы Минкомсвязи станет «Ростелеком», который займется созданием, развитием и эксплуатацией цифровой инфраструктуры.

Денежные пороги банковских услуг, оказываемых в рамках пилотного проекта, определит Банк России по согласованию с Росфинмониторингом.