Минкомсвязи с июня введет удаленную идентификацию граждан в банках

Минкомсвязи России планирует с июня этого года внедрить в нескольких банках пилотный проект по удаленной идентификации клиента для открытия счетов и вкладов. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Для всех банков предлагается задействовать единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется для получения гражданами госуслуг.
Подобные системы уже применяются многими банками, однако выданные логин и пароль будут использоваться исключительно в выдавшем их кредитном учреждении и не станут универсальными. Проект Минкомсвязи предполагает предоставить возможность распознавания клиентов во всех банках после однократного очного подтверждения личности.
Как отмечают в ведомстве, гражданин сможет без личного обращения открывать счета, вклады, получать кредиты и осуществлять банковские операции в любой другой кредитной организации через интернет, используя свой логин и пароль от ЕСИА. При этом система будет будет дополнена биометрической идентификацией после доработки в течение трех месяцев.
Сейчас в системе хранятся паспортные данные гражданина, СНИЛС, ИНН, номер телефона и фотография. Чтобы дополнить ее биометрической информацией, необходимо принять соответствующее постановление правительства.
Оператором электронной системы Минкомсвязи станет «Ростелеком», который займется созданием, развитием и эксплуатацией цифровой инфраструктуры.
Денежные пороги банковских услуг, оказываемых в рамках пилотного проекта, определит Банк России по согласованию с Росфинмониторингом.