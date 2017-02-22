Бизнес
 

СМИ сообщили об отставке главы «Ростелекома»

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Сергей Калугин
Сергей Калугин

Подписана правительственная директива об отставке главы «Ростелекома» Сергея Калугина. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Директива подписана, — подтвердил источник агентства. В пресс-службе «Ростелекома» отказались комментировать информацию об отставке Калугина. В середине февраля появились слухи, что он может покинуть пост президента «Ростелекома» и может быть назначен заместителем главы Минкомсвязи.

Вместо него, как утверждают источники, будет назначен зампред правления ВТБ Михаил Осеевский. Соответствующая директива правительства уже согласована, в настоящее время «завершаются формальные процедуры».

«Ростелеком» — одна из крупнейших телекоммуникационных компаний России. Она насчитывает 11,2 миллиона абонентов широкополосного проводного доступа, 8 миллионов пользователей платного телевидения, а также более 2,7 миллиона абонентов интерактивного ТВ.

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