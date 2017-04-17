Сооснователь Apple предрек людям жизнь в пустыне

Сооснователь корпорации Apple Стив Возняк поделился своим видением того, что произойдет в мире к 2075 году. Об этом пишет USA Today.

По его словам, компания «будет существовать долгое время, прямо как IBM», основанная в 1911 году. «Взгляните, сколько денег у Apple (246 миллиардов долларов — прим. «Ленты.ру»). Она может вкладываться вообще во все что угодно. Было бы смешно полагать, что Apple не дожила бы до 2075 года. То же самое касается и Google с Facebook», — считает он.

Возняк также рассказал, что в 2075 году люди будут жить в пустынях, так как это идеальное место для города будущего, созданного с нуля. По его мнению, важную роль в жизни людей будет играть искусственный интеллект: «Словно сцена из фильма "Особое мнение", когда люди взаимодействовали со всякими умными стенами и другими поверхностями для совершения покупок, общения и развлечений».

Относительно покорения космоса Возняк также настроен довольно оптимистично. Он уверен, что к 2075 году людям удастся колонизировать Марс, и он станет промышленным центром землян. Сооснователь Apple считает, что к тому моменту люди смогут установить контакт с инопланетными расами.