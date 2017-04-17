Медведев передал Минфину контроль за госзакупками

Минфин получил полномочия по выработке политики в сфере госзакупок, Федеральное казначейство — ответственность за информационную систему государственных закупок. Об этом в понедельник, 17 апреля, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Я подписал два постановления правительства, которые определяют Федеральное казначейство в качестве единого федерального органа, который отвечает теперь за информационную систему государственных закупок, — это первый документ. Второй передает Минфину, то есть центральному органу, которому подчинено казначейство, всю полноту полномочий по выработке политики контрактной системы», — приводит агентство его слова.

Ранее обязанности по контролю за госзакупками были распределены между министерством финансов и министерством экономического развития.

Государственные закупки регулируются федеральным законом №44. Документ направлен на повышение эффективности закупок товаров, работ и услуг, а также призван повысить их прозрачность, предотвратить коррупцию и иные злоупотребления.

По итогам 2016 года Счетная палата выявила почти 900 нарушений законодательства в сфере госзакупок. По словам главы контрольного ведомства Татьяны Голиковой, нарушения носят традиционный характер — это, к примеру, поставка не тех услуг или не тех работ, или не того оборудования, которое было прописано в контракте, продление сроков контрактов без обоснования.

