Турецкая компания поборется за рынок модернизации вертолетов Миля

Турецкий оборонный концерн ASELSAN объявил о намерении занять долю на рынке модернизации советских и российских вертолетов фирмы Миля. Об этом пишет Defense News.

В сообщении компании, которое цитирует издание, это цель названа «самым важным следующим шагом [в развитии концерна]». Считается, что ASELSAN может претендовать на модернизацию части вертолетов марки Ми, эксплуатирующихся на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

«В рамках достижения этой цели один инозаказчик уже получил в демонстрационных целях вертолет Ми-17, модернизированный с установкой оборудования ASELSAN», — говорится в сообщении компании. При положительной оценке демонстрационной машины клиентом, отметили в концерне, тот готов разместить объемный заказ на модернизацию.

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Представители ASELSAN пояснили, что проект включал установку в кабину вертолета многофункциональных дисплеев и клавиатур, новых блоков с инерциальной навигационной системой, прочего компьютеризованного оборудования (включая цифровую карту), а также средств радиосвязи.

Ранее компания выполнила работы по усовершенствованию авиатехники в интересах турецких вооруженных сил. Также сообщалось, отмечает издание, что ASELSAN выбран головным исполнителем заказа по модернизации систем вооружения и авионики для вертолетов AH-1E Cobra в интересах одной из стран Ближнего Востока.

ASELSAN (сокращение от Askeri Elektronik Sanayi, «Оборонная электронная промышленность») — турецкий военно-промышленный концерн. Основан в 1975 году, управляется правительством (незначительная часть акций находится в свободном владении). Объем выручки в 2016 году составил 1,2 миллиарда долларов. На предприятиях концерна заняты свыше 5000 работников.

Компания выпускает военные средства связи и управления, системы наведения, оптико-электронные системы, радиолокационные средства, технику РЭБ, микроэлектронные компоненты, а также системы безопасности и средства защиты информации (в том числе для гражданского сектора).

К основным инозаказчикам продукции ASELSAN, как отмечает издание, относятся Казахстан, Иордания, Саудовская Аравия, ОАЭ, Азербайджан и ЮАР.