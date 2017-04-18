Британский школьный учитель собрал коллекцию советских машин

Школьный учитель из Великобритании Эд Хьюджес собрал коллекцию из автомобилей времен СССР. В его гараже насчитывается восемь советских машин. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает телеканал «360».

Хьюджес начал собирать коллекцию в 1991 году, когда приобрел ВАЗ-2107. Также он владеет ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103 и ВАЗ-2105. В его коллекции есть «Москвич-427» выпуска 1972 года, «Запорожец-968А» и праворульная «Таврия». Как считает коллекционер, советские автомобили были долговечными и надежными.

Кроме того, в гараже у британца есть три «Вартбурга» и «Трабант» из ГДР. Большую часть своих машин Хьюджес забирал у людей, которые хотели от них избавиться, и восстанавливал воими силами.