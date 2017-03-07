BMW научил машины искать места на парковке

В рамках международного автосалона, который стартовал в Женеве, состоялась мировая премьера BMW 5 серии Туринг. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места событий. Салон автомобиля, по сравнению с прошлой версией, стал просторнее и, как утверждают производители, отличается акустическим комфортом.

Автомобиль оснащен функцией дистанционной парковки, а также сервисом интеллектуального поиска парковочного места On-Street Parking Information и другими системами помощи водителю.

Со старта продаж в июне 2017 года на выбор будут доступны четыре варианта двигателей BMW последнего поколения. Первую партию автомобилей выпустят с силовыми агрегатами, работающими в паре с системой интеллектуального полного привода xDrive. Остальные варианты моторов в течение года будут устанавливаться на модификации с классическим задним и полным приводами.