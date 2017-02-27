Владельцам BMW предложили премиальные аксессуары

Немецкая автомобильная компания BMW представила коллекцию аксессуаров, разработанных специально для владельцев новой 5-й серии машин марки. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщила пресс-служба компании.

Вещи созданы в сотрудничестве с люксовыми брендами Montblanc, Bowers & Wilkins и Moleskine. В коллекцию вошли наушники, набор для автомобильного ключа и электронный блокнот.

Сет для электронного мультифункционального ключа зажигания Montblanc for BMW Activity Key включает в себя кожаный браслет и брелок для ключей с кожаной вставкой и тисненой надписью Montblanc for BMW.

Наушники BMW Headphones Bowers & Wilkins P3 S2 оснащены динамиками из полированной нержавеющей стали и оголовьем с кожаной отделкой из тонкой овчины.

Набор BMW Smart Writing Set позволяет создавать рукописные тексты и изображения в электронной записной книжке Moleskine Paper Tablet, а затем переводить их в цифровую форму на смартфон или планшет, чтобы работать с ними дальше. Кроме того, увидеть весь контент, созданный в BMW Smart Writing Set, можно в автомобиле BMW 5-й серии с помощью встроенного Microsoft Office 365.