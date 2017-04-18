Genesis создаст конкурента BMW 6-Series

Премиальный автомобильный бренд Genesis планирует создать купе класса Gran Turismo. Об этом сообщает Car Advice со ссылкой на главу подразделения по дизайну бренда Люка Донкерфолька. По его словам, машина сможет составить конкуренцию BMW 6-Series и Mercedes-Benz SL.

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Информация о будущей новинке пока держится в секрете. Однако, по некоторым данным, машина получит гибридную и полностью электрическую версии.

Genesis — премиальный автомобильный бренд из Южной Кореи. На российском рынке компания представлена с осени 2016 года.