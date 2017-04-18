Лидер движения за отделение Калифорнии решил поселиться в России

Луис Маринелли (Louis Marinelli), один из основателей движения Yes California, выступающего за отделение Калифорнии от США, отозвал сбор подписей о проведении референдума по изменению региональной конституции. Он также сообщил, что намерен сделать Россию своим новым домом. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает Business Insider.

«Я нашел в России свое новое счастье, жизнь без источников постоянной тревоги, разочарований и негодования из-за ситуации на моей родине (...). Если жители России будут так добры и примут меня на постоянной основе, я сделаю Россию своим новым домом», — приводит издание слова Маринелли.

Он также отметил, что в ближайшем будущем не собирается возвращаться в Калифорнию. Поэтому, по его мнению, сбор подписей нужно остановить, чтобы в штате могла быть составлена новая, не связанная с ним петиция, которая позволит людям сделать свой выбор.

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Business Insider отмечает, что Маринелли с сентября прошлого года проживает в Екатеринбурге вместе со своей женой Анастасией. На странице мужчины во «ВКонтакте» в качестве места жительства также указан административный центр Свердловской области. Записи на его странице сделаны на русском языке, однако некоторые из них содержат множество ошибок.

В декабре прошлого года на сайте Антиглобалистского движения России появилось сообщение, в котором говорилось об открытии в Москве представительства движения Yes California.

Маринелли начал кампанию за отделение Калифорнии от Соединенных Штатов в 2015 году. Процесс получил название Calexit по аналогии с Brexit — выходом Великобритании из состава Евросоюза. В январе 2017-го стало известно, что активисты Yes California получили разрешение на сбор подписей в поддержку проведения референдума по изменению региональной конституции. Этот шаг был необходим для того, чтобы инициировать голосование за независимость штата (согласно действующему региональному законодательству, Калифорния является «неотъемлемой частью США», а американская конституция является основным законом государства).

В ноябре 2016 года активисты передали предложения по референдуму в прокуратуру штата. Они планировали провести окончательное голосование в марте 2019-го.